Corona-Impfung Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 Start für angepasste Corona-Impfstoffe wohl in zwei Wochen Von dpa | 31.08.2022, 12:05 Uhr

In voraussichtlich rund zwei Wochen sollen die ersten Menschen in Niedersachsen die angepassten Corona-Impfstoffe verabreicht bekommen können. Die ersten Impfungen könnten frühestens in der Woche vom 12. September beginnen, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Mittwoch in Hannover.