Wetter Starkregen beschäftigt Einsatzkräfte: Gewitterrisiko Von dpa | 21.06.2023, 12:02 Uhr

Gewitter und Starkregen haben in der Nacht Einsatzkräfte im Nordwesten auf Trab gehalten. Die Feuerwehr Bremen meldete am Mittwoch mehr als 250 Notrufe und etwa 160 Einsätze, die teils auch am Vormittag noch nicht abgearbeitet waren. Hauptsächlich ging es darum, Keller leer zu pumpen, wie ein Feuersprecher sagte. In der Stadt Oldenburg waren es nach Angaben der Feuerwehr etwa 30 Einsätze.