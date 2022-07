Touristinnen gehen bei Niedrigwasser durch das Wattenmeer bei Norddeich. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Wochenende Starker Wind und kühle Temperaturen an der Küste Von dpa | 08.07.2022, 08:09 Uhr

Wenig sommerlich beginnt das Wochenende in Niedersachsen und Bremen. Zwischen einem Hoch über Irland und einem anhaltenden Tief über der Ostsee strömt kühlere Luft nach Norddeutschland. Vor allem an den Küsten ist mit stärkerem Wind bis hin zu Sturmböen zurechnen, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitagmorgen mitteilte. Es bleibt überwiegend bewölkt, schwache Regenschauer gibt es aber nur vereinzelt und örtlich begrenzt bei 19 bis 22 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 11 bis 15 Grad bei weiterhin stärkerem Wind und vereinzelten Regenschauern. Im Oberharz werden Tiefstwerte von 9 Grad erreicht.