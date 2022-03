Salzgitter Stahl FOTO: Hauke-Christian Dittrich Bilanz Stahlkonzern Salzgitter legt Zahlen vor Von dpa | 21.03.2022, 02:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach der Rückkehr in die Gewinnzone stellt der zweitgrößte deutsche Stahlkonzern Salzgitter am Montag (11.00 Uhr) detaillierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vor. Ende Februar hatte das Unternehmen anhand vorläufiger Eckdaten bereits einen Vorsteuergewinn von knapp 707 Millionen Euro bekannt gegeben. In den beiden Vorjahren hatte die Salzgitter AG noch Fehlbeträge in dreistelliger Millionenhöhe verbucht.