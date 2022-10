Städte sparen wegen Energiekrise bei der Beleuchtung Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Energie Städte sparen wegen Energiekrise bei der Beleuchtung Von dpa | 29.10.2022, 08:53 Uhr

Es wird dunkel in manchen Städten in Niedersachsen. Das liegt zum einen daran, dass die Tage immer kürzer werden. Zum Anderen aber auch daran, dass in manchen Kommunen die Beleuchtungen an öffentlichen Orten und Straßen herunter gedreht oder ganz ausgeschaltet werden.