ARCHIV - Das Rathaus Hannover bei regnerischem Wetter. Foto: Demy Becker/dpa/Archivbild FOTO: Demy Becker up-down up-down Region Hannover Stadtverwaltung legt Konzept für Innenstadt der Zukunft vor Von dpa | 06.07.2022, 14:52 Uhr

Mehr Grün, unterirdische Regenwasserspeicher und kein Parken am Straßenrand mehr in der City - Hannover will seine Innenstadt lebenswerter und klimaneutral machen. Dem Rat sei ein Gesamtkonzept zur Entwicklung der Innenstadt vorgelegt worden, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Ratsgremien sollten das Konzept in den kommenden Monaten beraten. Ziel sei, im Herbst zu Beschlüssen zu kommen. „Wir haben ein Konzept, wir haben Mittel eingeworben, wir haben die ersten Projekte bereits konkretisiert - nun brauchen wir noch den politischen Beschluss“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay.