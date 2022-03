Gasherd FOTO: Marijan Murat Energie Stadtrat in Stade stimmt geplantem LNG-Terminal zu Von dpa | 29.03.2022, 11:41 Uhr | Update vor 14 Min.

Für den geplanten Bau eines Flüssiggasterminals (LNG) in Stade hat der Rat der Hansestadt vorzeitig seine Zustimmung, das sogenannte kommunale Einvernehmen, erteilt. „Mit dem vorzeitigen kommunalen Einvernehmen wollen wir deutlich machen, dass wir in Stade hinter dem Vorhaben der Hanseatic Energy Hub stehen und dass die Planungen für den Standort bereits sehr weit fortgeschritten sind“, teilte Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) am Dienstag mit. Der Rat der Stadt hatte den Beschluss demnach am Montagabend mit großer Mehrheit getragen. Es gab drei Gegenstimmen. Insgesamt hat das Gremium 41 Mitglieder.