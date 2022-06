ARCHIV - Corona-Schnelltests mit positivem (l) und negativem Ergebnis liegen auf einem Tisch. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Corona Städtetag fordert Ende der Kontaktnachverfolgung Von dpa | 03.06.2022, 16:10 Uhr

Der Niedersächsische Städtetag fordert ein Ende der Kontaktnachverfolgung bei Corona-Infektionen. Kommunale Gesundheitsämter sollen so entlastet werden, wie der Städtetag am Freitag mitteilte. Auch die Meldung von Daten an das Robert Koch-Institut (RKI) solle beendet werden.