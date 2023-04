Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Garbsen Stadtbahnautomat gesprengt: Täter auf der Flucht Von dpa | 03.04.2023, 16:34 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben einen Fahrkartenautomaten in Garbsen bei Hannover gesprengt. Den Tätern gelang die Flucht, mindestens einer flüchtete auf einem Fahrrad, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am frühen Montagmorgen hatten die Täter den Automaten der hannoverschen Verkehrsbetriebe an einer Stadtbahnhaltestelle gesprengt. Die Polizei ermittelt wegen einer Sprengstoffexplosion.