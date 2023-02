Letzte Generation Foto: Lennart Preiss/dpa/Symbolbild up-down up-down Demonstration fürs Klima Stadt vereinbart mit Letzter Generation Stopp der Proteste Von dpa | 24.02.2023, 07:54 Uhr

Der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), hat sich nach eigenen Angaben mit der Klimabewegung Letzte Generation auf ein Ende der Klebeproteste in der Stadt geeinigt. Onay veröffentlichte am Donnerstag einen Brief an die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen. Er teile die Einschätzung der Wissenschaft wie der Letzten Generation, dass derzeitige Maßnahmen nicht ausreichten, „um die existenzbedrohende Klimakrise abzuwenden“, schrieb Onay darin. Er bat den Bund, Klimaschutzmaßnahmen in den Kommunen stärker zu unterstützen.