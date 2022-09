Straßenlaterne Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiekrise Stadt Achim will Straßenbeleuchtung nachts abschalten Von dpa | 30.09.2022, 09:50 Uhr

Die Stadt Achim will angesichts der Unsicherheiten bei der Energieversorgung künftig die Straßenbeleuchtung nachts ausschalten. Damit folge Achim dem Beispiel anderer Städte, teilte die Kommune im Landkreis Verden am Freitag mit. Das hätten die Ratsfraktionen und die Stadtverwaltung gemeinsam entschieden. Damit sollen nahezu sämtliche Straßenleuchten der Stadt sonntags bis freitags in der Zeit von 23.00 Uhr bis 5.00 Uhr ausgeschaltet werden. In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag erfolge die Abschaltung ab 1.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Damit könne in diesem Segment eine Einsparung von etwa 46 Prozent erreicht werden.