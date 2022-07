ARCHIV - Erdbeeren liegen an einem Marktstand zum Verkauf aus. Foto: Friso Gentsch/dpa FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Lebensmittel Stabile Erträge bei Erdbeerernte in Niedersachsen Von dpa | 29.07.2022, 11:37 Uhr

Die Erdbeerernte in Niedersachsen ist in diesem Jahr etwa so wie im Vorjahr ausgefallen. Wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Hannover mitteilte, wird nach vorläufigen Ergebnissen eine Ernte von rund 29.800 Tonnen Erdbeeren erwartet - das entspricht im Vergleich zum Vorjahr einem minimalen Rückgang um 0,6 Prozent. Für das endgültige Ergebnis gehen die Statistiker davon aus, dass sich die Erntemenge erfahrungsgemäß noch etwas erhöht, da einige Betriebe die Erntezeit auch noch verlängern können. Unterm Strich liegt die Erntemenge - mit Ausnahme der besonders guten Saison 2020 - etwa auf dem Niveau der Vorjahre um 30.000 Tonnen Erdbeeren.