Oberlandesgericht Celle Staatsschutzprozess gegen mutmaßliches IS-Mitglied beginnt Von dpa | 17.04.2023, 03:16 Uhr

Wegen der mutmaßlichen Mitgliedschaft in der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) beginnt am Montag (9.00 Uhr) am Oberlandesgericht (OLG) Celle ein Staatsschutzverfahren gegen eine 34-jährige Frau aus dem Raum Salzgitter. Ihr wird vorgeworfen, sich an einer „ausländischen terroristischen Vereinigung als Mitglied beteiligt zu haben“.