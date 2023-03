Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberlandesgericht Staatsschutzprozess gegen mutmaßliche IS-Mitglieder in Celle Von dpa | 09.03.2023, 12:26 Uhr

Gegen zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beginnt Ende März in Celle ein neues Staatsschutzverfahren. Der Strafsenat habe die Anklage der Bundesanwaltschaft gegen einen 26-Jährigen aus dem Raum Salzgitter und einen 60-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zugelassen, teilte das Oberlandesgericht (OLG) am Donnerstag mit. Die Männer waren bereits im Juni und Oktober vergangenen Jahres festgenommen worden. Seither sitzen sie in Untersuchungshaft.