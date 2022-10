Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Salzgitter Staatsschutz ermittelt nach Schmierereien auf Friedhof Von dpa | 06.10.2022, 14:04 Uhr

Unbekannte Täter haben auf einem Friedhof in Salzgitter mehrere Grabsteine und eine Kapelle beschmiert. Eine der Schmierereien sei so verletzend, dass nun der Staatsschutz ermittele, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Insgesamt seien mindestens 26 Grabmäler betroffen. An der Kapelle wurden außerdem mindestens drei Scheiben zerstört. Die Täter schlugen den ersten Erkenntnissen nach in der Zeit zwischen dem Dienstagnachmittag und dem Mittwochmorgen zu. Nach Angaben der Polizei entstand auf dem Friedhof im Stadtteil Bad mindestens ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.