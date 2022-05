ARCHIV - Die Staatsoper am Georgsplatz in der Innenstadt. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild FOTO: Hauke-Christian Dittrich Musik Staatsoper lockt mit „Glück und anderen Versprechen“ Von dpa | 20.05.2022, 16:30 Uhr

Die Staatsoper Hannover will sich öffnen - für behinderte Menschen und für Gesang aus aller Welt. Das beginne in der Spielzeit 2022/2023 mit einem Konzert von Oumou Sangaré, „einer der größten Stimmen Westafrikas“, sagte Intendantin Laura Berman am Freitag. „Uns ist die Öffnung des Hauses wichtig.“ Gespannt sei sie auf das Projekt „Zer-brech-lich“ - mit vor allem Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung. In der Oper beginnt die Spielzeit aber ganz klassisch am 24. September mit „Mefistofele“ von Arrigo Boito, der die Texte zu Verdis Klassikern „Otello“ und „Falstaff“ schrieb.