Von dpa | 08.11.2022, 16:05 Uhr

Staatskanzlei bestätigt: Hamburg geht in VW-Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat von Volkswagen ist neben Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) künftig nicht mehr das Wirtschaftsministerium, sondern die neue Kultusministerin des Landes Niedersachsen vertreten. Die Staatskanzlei in Hannover bestätigte am Dienstag nach Weils Wiederwahl Pläne aus den Koalitionsgesprächen, Julia Willie Hamburg (Grüne) in das Kontrollgremium von Europas größtem Autohersteller zu schicken. Ihre Partei soll in den Verhandlungen auf eine stärkere Rolle in der Wirtschaftspolitik gedrungen haben.