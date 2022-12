Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Uelzen Sprung aus brennender Wohnung - Ermittlung zu Brandstiftung Von dpa | 02.12.2022, 07:05 Uhr

Ein 60-Jähriger hat sich mit einem Sprung aus acht Metern Höhe vor einem Feuer in Sicherheit gebracht und sich schwer verletzt. Die Polizei vermutet, dass er den Brand in seiner Wohnung in Uelzen selbst verursacht hat, entweder grob fahrlässig oder vorsätzlich. Die Beamten ermitteln wegen schwerer Brandstiftung, wie sie am Freitagmorgen mitteilten.