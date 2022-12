Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Sprengungen an drei Automaten in Bremen Von dpa | 28.12.2022, 12:34 Uhr

In Bremen sind mehrere Automaten gesprengt worden. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Dienstag, einen Zigarettenautomaten im Stadtteil Bremen-Burglesum aufzusprengen, scheiterten aber. Ein weiterer Zigarettenautomat in der Nähe wurde in derselben Nacht aufgesprengt. Die Diebe stahlen Zigaretten und Geld, wie die Polizei Bremen am Mittwoch weiter mitteilte.