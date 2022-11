Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Celle Sprengung von Geldautomaten in Nienhagen Von dpa | 12.11.2022, 09:23 Uhr

In Nienhagen (Landkreis Celle) ist ein Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt worden. Am frühen Samstagmorgen hörten Anwohner die Geräusche der Sprengung und sahen Rauch, wie die Polizei mitteilte. Der Bereich der Geldautomaten war den Angaben zufolge komplett zerstört. Zudem gab es im gesamten Erdgeschoss der Filiale große Schäden. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.