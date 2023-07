Polizei Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Hannover Sprengstoff-Explosion im Wohnhaus: Polizei ermittelt Von dpa | 27.07.2023, 11:19 Uhr | Update vor 23 Min.

Nach einer Sprengstoff-Explosion in einem Haus in Hannover ermittelt die Polizei. Unbekannte hatten am 18. Juli nicht zugelassene Pyrotechnik im Hausflur des Gebäudes gezündet, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag mitteilte. Das haben die Ermittlungen ergeben. Zunächst war die Feuerwehr von einer Verpuffung ausgegangen. Bei der Explosion war ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden.