Hannover Sprengel Museum: 19 neue Räume werden eröffnet Von dpa | 19.04.2023, 11:56 Uhr

Unter dem Titel „Abenteuer Abstraktion“ hat das Sprengel Museum in Hannover seine bedeutende Sammlung mit Kunst von der Moderne bis zur Gegenwart neu geordnet. Die 19 neu gestalteten Räume werden am Sonntag (23. April) bei freiem Eintritt mit Kurzführungen und einer offenen Werkstatt eröffnet. Herzstücke seien die Nachbauten von Kurt Schwitters' Merzbau (1933) sowie El Lissitzkys Kabinett der Abstrakten (1927), teilte das Museum am Mittwoch mit. Darüber hinaus wurde ein neuer Bereich geschaffen, der sich der Kunst von Künstlerinnen und Künstlern in der Zeit des Nationalsozialismus widmet.