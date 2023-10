Feuerwehreinsatz Sportpark brennt: Starke Rauchentwicklung bei Hannover Von dpa | 13.10.2023, 10:00 Uhr | Update vor 14 Min. Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

In einem Sportpark in Ronnenberg in der Region Hannover ist ein Feuer ausgebrochen. Sicherheitskräfte bemerkten die Flammen in der Nacht auf Freitag in der Halle, sagte ein Polizeisprecher. Zunächst brannte es demnach im ersten Stock. Später griff das Feuer auf das Erdgeschoss über, in dem sich ein Restaurant befand.