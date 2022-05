Ein Teilnehmer schwimmt mit seinem Hund beim Hunde-Triathlon. Foto: Philipp Schulze/dpa FOTO: Philipp Schulze Lüneburg Sport mit Vierbeinern: Hunde-Triathlon feiert Premiere Von dpa | 15.05.2022, 14:18 Uhr

Ein ungewöhnliches Event soll noch mehr Touristen in die Lüneburger Heide locken. Die erste Ausgabe des Hunde-Triathlons in Amelinghausen am Sonntag war schnell ausgebucht.