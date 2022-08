ARCHIV - Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius spricht im niedersächsischen Innenministerium. Foto: Michael Matthey/dpa/Archivbild FOTO: Michael Matthey up-down up-down Ukraine-Krieg Spitzenverbände fordern Hilfe bei Flüchtlingsunterbringung Von dpa | 08.08.2022, 16:11 Uhr

Die kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens haben mehr Unterstützung bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine gefordert. Zudem verlangten sie in einem Brief an Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) mehr Transparenz bei der der Zuteilung dieser Menschen durch die Landesaufnahmebehörde, wie die Verbände am Montag mitteilten. Andernfalls drohe den Flüchtlingen die Obdachlosigkeit.