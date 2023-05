Parkplatz für E-Autos Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Emden Spitzenreiter beim Ausbau der Ladeinfrastruktur Von dpa | 04.05.2023, 13:20 Uhr

In Emden kommen auf eine öffentliche Ladesäule bundesweit die wenigstens Elektroautos. 5,9 E-Autos teilen sich dort einen Ladepunkt, wie aus einer Erhebung des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) hervorgeht. Wie der niedersächsische Landesinnungsverband des Kfz-Techniker-Handwerks am Donnerstag mitteilte, liegen zwanzig Städte und Landkreise in dem Bundesland über dem Bundesdurchschnitt. In ganz Deutschland kommen demnach im Schnitt 23,3 E-Autos auf eine Ladestelle.