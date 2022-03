Handschellen FOTO: David Inderlied Braunschweig Spezialkräfte nehmen nach Schüssen drei Männer fest Von dpa | 11.03.2022, 10:17 Uhr | Update vor 15 Min.

Nach Schüssen in der Braunschweiger Innenstadt, bei denen ein Mann schwer verletzt wurde, sind drei Tatverdächtige festgenommen worden. Die 23, 38 und 39 Jahre alten Männer wurden am Donnerstagabend von Spezialkräften in ihren Wohnungen aufgegriffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Bei der Aktion wurde niemand verletzt. Die drei Verdächtigen sind in Gewahrsam.