Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Sperrungen bei Bauarbeiten auf Autobahn 7 werden verschoben Von dpa | 14.06.2023, 16:27 Uhr

Die Sperrungen im Zuge der Bauarbeiten am Autobahndreieck Drammetal werden verschoben. Die vom 30. Juni bis 1. Juli angekündigte Sperrung von zwei Verbindungsstücke zwischen den Autobahnen 7 und 38 findet nun vom 4. bis 5. Juli statt, wie die Autobahngesellschaft am Mittwoch mitteilte. Weiterhin sei geplant, den Verkehr über die zwei nächstgelegenen Anschlussstellen an der A7 zu den zwei verbliebenen Verbindungsstrecken zur A38 umzuleiten.