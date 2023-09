Autobahn 2 Sperrung nach tödlichem Lkw-Unfall: Feuer unter Kontrolle Von dpa | 18.09.2023, 14:18 Uhr | Update vor 22 Min. Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach einem Auffahrunfall mit zwei Lastwagen auf der Autobahn 2 bei Helmstedt ist der brennende Laster nun unter Kontrolle. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagmittag mit. Zwei Lkw waren vor einer Baustelle bei Rennau (Landkreis Helmstedt) am Montagmorgen aufeinandergefahren. Der Fahrer des hinteren Lkw wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt, er starb noch an der Unfallstelle.