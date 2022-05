ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild FOTO: Lino Mirgeler Verkehr Sperrung nach Lastwagen-Brand auf A1 im Kreis Harburg Von dpa | 23.05.2022, 15:15 Uhr

Nach dem Brand einer Sattelzugmaschine auf der Autobahn 1 nahe der Stadt Buchholz im Kreis Harburg ist die Fahrbahn Richtung Bremen für mehrere Stunden voll gesperrt worden. Wie die Polizei mitteilte, hielt der 51-jährige Fahrer des Lastwagens am Montag auf dem Standstreifen an, weil an seiner Zugmaschine ein Reifen geplatzt war. Die Trümmerteile beschädigten den Tank, Dieselkraftstoff lief aus und entzündete sich an heißen Fahrzeugteilen. Danach brannte den Angaben zufolge die Sattelzugmaschine aus, die Flammen griffen auf den Auflieger über. Der Mann blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Nachmittag.