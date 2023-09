Verkehr Sperrung der A7 Richtung Kassel wegen ausgelaufener Stoffe Von dpa | 15.09.2023, 06:47 Uhr | Update vor 13 Min. Gesperrte Straße Foto: David Young/dpa/Symbolbild up-down up-down

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit ausgelaufenen Betriebsstoffen ist die Autobahn 7 in der Nacht zu Freitag zwischen Kassel und Göttingen Richtung Süden zeitweise voll gesperrt worden. Ein Autotransporter war an einer Anhöhe einem Lastwagen aufgefahren, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Morgen mitteilte. Die beiden Fahrer seien unverletzt geblieben, jedoch hätten ausgelaufene Betriebsstoffe wie Diesel die Autobahn vorübergehend unbefahrbar gemacht.