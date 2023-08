Auffahrunfall Sperrung auf A7 und ein lebensgefährlich Verletzter Von dpa | 04.08.2023, 16:36 Uhr | Update vor 14 Min. Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Auffahrunfall zwischen zwei Lastern auf der A7 bei Hann. Münden im Landkreis Göttingen ist einer der Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die A7 sei seit dem Freitagmorgen ab der Ausfahrt Lutterberg aufgrund der Aufräumarbeiten in Richtung Norden gesperrt, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen nach war ein 38-Jähriger mit seinem Autotransporter am Ende eines Staus in einen Sattelzug geprallt.