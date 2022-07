Staatssekretär Heiger Scholz, Mitglied der Schiedskommission des SPD-Unterbezirks Region Hannover. Foto: Ole Spata/dpa/ FOTO: Ole Spata up-down up-down SPD-Schiedskommission SPD-Zukunft von Altkanzler Schröder weiter offen Von dpa | 14.07.2022, 15:32 Uhr | Update vor 24 Min.

Der bei der SPD in Ungnade gefallene Altkanzler Gerhard Schröder muss weiter um seine Mitgliedschaft in der Partei bangen. Viele Genossen wollen ihn loswerden - die Schiedskommission in Hannover aber lässt sich mit ihrer Entscheidung Zeit.