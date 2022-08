ARCHIV - Gerhard Schröder (SPD), ehemaliger Bundeskanzler. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild FOTO: Kay Nietfeld up-down up-down Parteien SPD-Verbände wollen gegen Schröder-Entscheidung vorgehen Von dpa | 11.08.2022, 19:53 Uhr

Nach der Entscheidung einer SPD-Schiedskommission für den Verbleib von Altkanzler Gerhard Schröder in der Partei streben mehrere SPD-Verbände eine Berufung an. Der Beschluss sei bei den antragstellenden Gliederungen der Partei auf einhelliges Unverständnis gestoßen, sagte der Vorsitzende des württembergischen SPD-Ortsvereins Leutenbach, Pierre Orthen, am Donnerstagabend. Vor allem Schröders Mitarbeit für russische Staatsunternehmen wie das Mineralölunternehmen Rosneft und seine mangelnde Distanzierung vom russischen Angriff auf die Ukraine würden von vielen SPD-Verbänden nach wie vor als parteischädigend bewertet.