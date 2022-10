Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Koalition SPD und Grüne wollen Einstiegsgehalt der Lehrkräfte erhöhen Von dpa | 27.10.2022, 18:46 Uhr

Das Einstiegsgehalt vieler Lehrer in Niedersachsen soll sich nach Plänen der voraussichtlichen Landesregierung aus SPD und Grüne erhöhen. „Wir werden A13 für alle Lehrkräfte als Einstiegsgehalt einführen“, sagte Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg am Donnerstag in Hannover nach dem zweiten Tag der Koalitionsverhandlungen zwischen den beiden Parteien. Ab wann dies gelten soll, ließen Hamburg und Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) offen.