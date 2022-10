Julia Willie Hamburg Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Koalition SPD und Grüne verhandeln: Innenpolitik, Justiz und Migration Von dpa | 28.10.2022, 03:03 Uhr

Am dritten Tag der Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen in Niedersachsen stehen am Freitag (10.00 Uhr) die Themen Innenpolitik, Justiz, Migration, Integration im Vordergrund. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) angekündigt. Grünen-Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg rechnete zudem mit konkreteren Ergebnissen bei der Landwirtschaftspolitik. Darüber hatten die beiden Parteien bereits am Donnerstag beraten.