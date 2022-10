Koalitionsverhandlungen von SPD und Grünen Foto: Michael Matthey/dpa up-down up-down Landtag SPD und Grüne setzen Koalitionsverhandlungen fort Von dpa | 27.10.2022, 03:32 Uhr

Niedersachsens SPD und Grüne setzen am Donnerstag (10.00 Uhr) ihre Koalitionsverhandlungen in Hannover fort. Über welche Themen die Parteien beraten, war zunächst nicht bekannt. Am Mittwoch hatten die Koalitionsverhandlungen begonnen.