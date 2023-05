Reinhold Wetjen (SPD) Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Bürgerschaftswahl SPD und CDU in Bremen sprechen über Regierungsbildung Von dpa | 20.05.2023, 10:13 Uhr

SPD und CDU in Bremen haben am Samstag über eine mögliche gemeinsame Regierung im kleinsten Bundesland gesprochen. Das Treffen der zwei stärksten Parteien nach der Bürgerschaftswahl vom vergangenen Sonntag begann in freundlicher Atmosphäre. „Wir freuen uns auf das Gespräch“, sagte der SPD-Landesvorsitzende Reinhold Wetjen. Auch CDU-Spitzenkandidat Frank Imhoff sprach von Vorfreude.