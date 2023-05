Nach der Bürgerschaftswahl Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Bremen SPD spricht mit Grünen und Linken über mögliche Regierung Von dpa | 19.05.2023, 03:16 Uhr

Nach ihrem Sieg bei der Bürgerschaftswahl in Bremen beginnt die SPD am Freitag Vorgespräche über eine mögliche Regierungsbildung. Dazu sind Treffen mit den Grünen (10.00 Uhr) und der Linkspartei (15.00 Uhr) geplant. Die drei Parteien haben in den vergangenen vier Jahren das kleinste Bundesland gemeinsam regiert. Rechnerisch kann das Bündnis weitermachen, allerdings haben die Grünen viele Stimmen verloren. Ebenfalls möglich wäre eine große Koalition aus SPD und CDU. Ein Sondierungsgespräch zu dieser Variante soll am Samstag stattfinden.