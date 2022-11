Gerhard Schröder Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Parteithemen SPD-Schröder-Verfahren: Berufung wird verhandelt Von dpa | 11.11.2022, 12:26 Uhr

Im SPD-Verfahren gegen Altkanzler Gerhard Schröder wird am 2. Dezember in Hannover die von mehreren Parteigliederungen beantragte Berufung verhandelt. Das teilte der zuständige SPD-Bezirk Hannover am Freitag mit.