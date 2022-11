Hanna Naber Foto: Ole Spata/dpa/Archivbild up-down up-down Parteien SPD-Politikerin Hanna Naber soll Landtagspräsidentin werden Von dpa | 01.11.2022, 14:58 Uhr

Die SPD-Politikerin Hanna Naber soll neue Präsidentin des niedersächsischen Landtags werden. Die SPD-Fraktion werde die 51-Jährige für den Posten vorschlagen, sagte der neue Fraktionschef Grant Hendrik Tonne am Dienstag in Hannover. Die konstituierende Sitzung des Landtags ist am kommenden Dienstag. Naber könnte dann die Nachfolge von Gabriele Andretta antreten, die bereits vor Monaten ihren Rückzug aus der Landespolitik angekündigt hatte. Naber ist seit 2020 die Generalsekretärin der SPD in Niedersachsen.