SPD-Landeschef Weil: Schröder komplett isoliert Von dpa | 08.08.2022, 16:28 Uhr

Nach der Entscheidung einer Schiedskommission hat Niedersachsens SPD-Landeschef seine Kritik an Altkanzler Gerhard Schröder untermauert. „Gerade von einer Persönlichkeit wie Gerhard Schröder wäre eine harte und klare Kritik an dem russischen Vorgehen zu erwarten gewesen. Umso bedauerlicher ist es, dass dies bis zum heutigen Tage nicht geschehen ist“, sagte Weil einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Mit seiner Position zum Ukraine-Konflikt sei Schröder innerhalb der Sozialdemokratie komplett isoliert.