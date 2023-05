Saskia Esken (SPD) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Wahlen SPD-Co-Vorsitzende Esken sieht in Bremen-Wahl Warnsignal Von dpa | 15.05.2023, 08:30 Uhr

Nach der Wahl im Land Bremen sieht die SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken das starke Abschneiden der rechtspopulistischen Wählervereinigung Bürger in Wut (BiW) als Warnsignal. „Das schon alleine mit so einer Überschrift, mit so einem Begriff eine Wählervereinigung solche Ergebnisse erzielen kann, muss uns natürlich beunruhigen“, sagte die Co-Vorsitzende am Montag im Deutschlandfunk. Die rechtspopulistischen BiW profitierten davon, dass die AfD nicht zugelassen war, weil sie zwei konkurrierende Wahllisten eingereicht hatte.