Personalien SPD-Chef Klingbeil: Schröder ist in SPD politisch isoliert Von dpa | 08.08.2022, 15:34 Uhr

SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich trotz der Entscheidung der Schiedskommission klar von Ex-Kanzler Gerhard Schröder distanziert. „Für uns steht fest: Politisch ist Gerhard Schröder mit seinen Positionen in der SPD isoliert“, erklärte Klingbeil am Montag. Die Schiedskommission in Hannover habe eine juristische Entscheidung getroffen.