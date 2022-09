SPD Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiepreise SPD: 970 Millionen Euro für Entlastungspaket des Landes Von dpa | 19.09.2022, 13:06 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat für den Fall seiner Wiederwahl ein 970 Millionen Euro schweres Entlastungspaket des Landes in der Energiekrise in Aussicht gestellt. „Nach meiner Überzeugung steuert Deutschland auf die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte zu“, sagte der SPD-Spitzenkandidat zur Landtagswahl am Montag in Hannover. Damit sich daraus keine soziale und wirtschaftliche Krise ergebe, müsse der Staat nun aktiv eingreifen, ausdrücklich auch auf Landesebene.