Frühling in Niedersachsen FOTO: Mia Bucher Wetter Spaziergänger genießen den sonnigen Ostermontag Von dpa | 18.04.2022, 13:27 Uhr | Update vor 1 Std.

Auch am letzten Osterfeiertag haben viele Niedersachsen das sonnige Wetter für einen Ausflug genutzt. In der Landeshauptstadt Hannover etwa waren am Ostermontag bei schönstem Sonnenschein rund um den Maschsee und die Herrenhäuser Gärten viele Spaziergänger unterwegs. Die Höchsttemperaturen lagen in Niedersachsen zwischen 16 und 20 Grad bei nur wenigen Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.