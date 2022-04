Menschliche Knochenteile in Braunschweig gefunden FOTO: Julian Stratenschulte Braunschweig Spaziergänger entdeckt Leichenteile auf Grünfläche Von dpa | 13.04.2022, 05:27 Uhr | Update vor 38 Min.

Ein Spaziergänger findet in einem Waldstück Knochenteile. Schnell ist klar, dass es sich um menschliche Überreste handelt. Ermittler versuchen, am Fundort in Braunschweig weitere Spuren zu sichern. Kurz zuvor fanden dort Rodungsarbeiten statt.