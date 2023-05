Logo der Sparkasse Foto: Marijan Murat/dpa up-down up-down Finanzmarkt Sparkassen sehen auch teilweises Provisionsverbot als Gefahr Von dpa | 30.05.2023, 10:30 Uhr

Deutschlands Sparkassen warnen angesichts großer gesellschaftlicher Herausforderungen vor Einschränkungen bei der Provisionsberatung. „Auch ein nur partielles Provisionsverbot im beratungsfreien Geschäft lehnen wir ab, weil dies eine Gefahr für eine breite Wertpapierberatung darstellt“, heißt es in einem am Dienstag vorgestellten Positionspapier anlässlich des 27. Deutschen Sparkassentages (31.5./1.6.) in Hannover. „Für die politisch gewünschte breitere Beteiligung der Bevölkerung am volkswirtschaftlichen Wertzuwachs und für die Mobilisierung privaten Kapitals für Zwecke der Energiewende wäre dies kontraproduktiv.“