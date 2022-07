Ein Verkaufsstand für Spargel auf einem Markt. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Symbolbild FOTO: Frank Rumpenhorst up-down up-down Lebensmittel Spargelernte: Mehr Ertrag auf weniger Fläche Von dpa | 27.07.2022, 11:20 Uhr

Kleinere Fläche, größerer Ertrag: Die Spargelernte in Niedersachsen ist in diesem Jahr um 2,1 Prozent höher als im Vorjahr ausgefallen. Insgesamt wurden 26 100 Tonnen gestochen, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte.