Landwirtschaft Spargelbauern hoffen auf Beginn der Ernte zu Ostern Von dpa | 19.03.2023, 09:19 Uhr

Es war kalt und winterlich in den vergangenen Wochen in Niedersachsen - der Spargel lässt sich daher noch ein wenig Zeit. Zu Ostern könnte es ersten regionalen Spargel geben - aber in welchen Mengen?